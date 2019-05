Nürnberg: Aggressiver junger Mann stört Rettungseinsatz

19-Jähriger verursachte Polizeieinsatz, weil er sich mit Sanitätern anlegte - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eigentlich handelte es sich um einen Rettungseinsatz. Doch kurze Zeit später ist es in der Nürnberg Oststadt auch noch zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem ein 19-Jähriger Widerstand leistete. Er musste letztlich in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 1 Uhr legte sich der junge Mann mit Rettungssanitätern an, die in der Goethestraße eingesetzt waren. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Am Einsatzort trafen die Beamten den mit einer Krücke laufenden Mann an. Bei den Treppen zur U-Bahnhaltestelle Maxfeld hörten sie plötzlich einen lauten Schlag. Offensichtlich hatte der Heranwachsende mit der Krücke gegen den Streifenwagen geschlagen. Ein Schaden wurde bisher nicht festgestellt.

Nach seiner Festnahme randalierte der Beschuldigte und bedrohte die Streife mit seiner Krücke. Um einen unmittelbar bevorstehenden Angriff abzuwehren, kam es zum Einsatz unmittelbaren Zwanges. Außerdem wurde der 19-Jährige gefesselt. Auf dem Weg zur Dienststelle änderte sich das Verhalten des Festgenommenen nicht. Er war aggressiv, spuckte auf die Beamten und versuchte, sie mit den Füßen zu treten.

Nach einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme kam er in Unterbindungsgewahrsam. Als er sich im Laufe der Nacht beruhigt hatte, konnte er wieder entlassen werden. Alle eingesetzten Beamten blieben dienstfähig. Wegen Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Beleidigung wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

