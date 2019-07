Nürnberg erhält bei Kulturhauptstadt-Zuschlag 30 Millionen von Bayern

Ende 2020 soll die Entscheidung fallen, wer den Titel bekommt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Freistaat Bayern wird die Stadt Nürnberg mit 30 Millionen Euro unterstützen, falls sie bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 den Zuschlag erhält. Dies gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag auf dem Dach des Plärrer-Hochhauses bekannt.

Nürnberg erhält vom Freistaat rund 30 Millionen, wenn die Stadt den Kulturhauptstadt-Zuschlag bekommt. © Viola Bernlocher



Nürnberg erhält vom Freistaat rund 30 Millionen, wenn die Stadt den Kulturhauptstadt-Zuschlag bekommt. Foto: Viola Bernlocher



"Kultur findet nicht nur in München statt", sagte Söder. Die Frankenmetropole werde durch den Titel der Kulturhauptstadt ein ganz neues Selbstbewusstsein bekommen. "Wir machen Nürnberg zu einer der interessantesten Städte." Der Ministerpräsident glaubt, dass die verbindliche Zusage des Freistaats der Nürnberger Bewerbung um den Titel einen immensen Rückenwind geben wird. "Im Fußball sagt man: Geld schießt Tore."

Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) erklärte, dass gerade der finanzielle Aufwand, der auf Nürnberg im Falle einer erfolgreichen Bewerbung zukäme, die Skeptiker auf den Plan ruft. Insofern helfe die Ankündigung des Freistaats enorm.

Die Stadt muss bis Ende September ihr Bewerbungsbuch abgeben, bis Frühjahr 2020 wird die Jury Maly zufolge das deutsche Bewerberfeld von derzeit acht auf dann vermutlich noch drei Städte reduzieren. Ende 2020 soll die Entscheidung fallen, wer den Titel bekommt.

Bilderstrecke zum Thema Zwölf Gründe, warum Nürnberg Kulturhauptstadt werden sollte Nürnberg will 2025 europäische Kulturhauptstadt werden. Nachdem der Stadtrat im vergangenen Dezember sein Okay für die Bewerbung gegeben hat, gilt es nun ein 100 Seiten dickes Bewerbungsbuch zu erstellen. Als kleine Hilfe haben wir zwölf Gründe zusammengestellt, warum Nürnberg Kulturhauptstadt werden sollte.



Kulturreferentin Julia Lehner (CSU) erläuterte bei der Pressekonferenz die Themen, mit der Nürnberg die Bewerbung angeht: "Welt als Aufgabe", "Miteinander als Ziel" sowie "Menschlichkeit als Maß". Aus dem letztgenannten Ziel ergebe sich die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und den baulichen Hinterlassenschaften der Diktatur der Nationalsozialisten. Lehner kündigte an, dass in der Kongresshalle perspektivisch Räume für die freie, kreative Szene geschaffen werden sollen. Da stehe man jedoch noch am Anfang, sagte Maly. "Es gibt kein Licht, keine Heizung. Aber bis 2025 ist noch etwas Zeit."

Kulturhauptstadt: Nürnberg hofft auf Fürther Unterstützung

Marco Puschner