Nürnberg gibt eine Million Euro pro Jahr für externe Berater aus

Strategiepapiere kosten schnell eine sechsstellige Summe - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Bundesregierung tut es, Unternehmen tun es, auch die Stadt Nürnberg macht davon Gebrauch: Sie alle setzen auf externe Berater. Die Stadt gibt jedes Jahr etwa eine Million Euro für Knowhow von außen aus. Ist das gerechtfertigt?

Wie stellt sich der Einzelhandel in Nürnberg in Zukunft auf? Externe fertigen ein Konzept dafür an. Kostenpunkt: rund 230.000 Euro. © Günter Distler



Die neue Strategie für den Einzelhandel lässt sich Nürnberg rund 230 000 Euro kosten. Und etwa 110.000 Euro gibt die Kommune für eine neue Kulturstrategie aus. Die Stadträte segnen in nicht-öffentlicher Sitzung eine ganze Reihe von Aufträgen an Externe ab. Das läppert sich: Insgesamt überwies Nürnberg in den letzten fünfeinhalb Jahren rund 5,3 Millionen Euro an Berater.

Das Geld wird für konkrete inhaltliche Beratung ausgegeben, für technische Hilfe, zum Beispiel bei der IT, oder für Organisationsberatung. Dabei geht es um die Struktur einer Behörde, Hierarchien, Arbeitsverteilung und Personalbemessung.

"Im eigenen Saft"

Am meisten Geld gebe sein eigener Bereich aus, sagt Finanzreferent Harald Riedel (SPD) auf Anfrage der Nürnberger Nachrichten. Riedel ist seit 2017 als Organisationsreferent auch für Personal, IT und die Struktur der Stadtverwaltung verantwortlich. Um diese zukunftsfähig zu machen, setzt er auch auf Knowhow von außen. Ohne Externe geht es seiner Auffassung nach nicht. "Wir brauchen den Blick von außen, um uns zu verändern. Sonst brät man zu sehr im eigenen Saft."

Bislang keinen Rüffel

Teure Berater-Verträge, für die der Steuerzahler aufkommen muss, stehen immer wieder in der Kritik. Zuletzt geriet Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in die Schlagzeilen, weil sich ihr Ministerium eine sündteure Beraterarmee geleistet hatte. Die Bundesregierung hat seit 2006 insgesamt mehr als 1,2 Milliarden Euro für externe Berater gezahlt.

Von solchen Summen ist die Stadt weit, weit entfernt. "Wir agieren wirtschaftlich und vernünftig", meint Riedel. Die Ausgaben für klassische Berater machten gerade einmal 0,05 Prozent der Gesamtausgaben der Stadt in Höhe von zwei Milliarden Euro aus, rechnet er vor.

Auch aus Sicht des obersten Rechnungsprüfers der Stadt, Amtsleiter Alois Bernschneider, verhält sich die Kommune vernünftig. Man habe zwar keine Schwerpunktprüfung in Sachen Beratungen gemacht, aber die Auftragsvergaben im Blick, sagt er auf Anfrage. Das Ergebnis? Einen Rüffel gab es in den vergangenen Jahren nicht.