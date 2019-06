Nürnberg: Impovisations-Festival auf AEG und im Neuen Museum

NÜRNBERG - Peter Fulda und die Metropolmusiker waren überrascht, dass ihr erstes "The Art of Improvisation"-Festival 2017 so erfolgreich war. Grund genug, eine zweite Auflage zu wagen. Die geht nun an vier Tagen – vom 24. bis 27. Juni – wieder in der Kulturwerkstatt auf AEG und im Neuen Museum am Klarissenplatz über die Bühne.

Vocal-Künstlerin Pegelia Gold ist auf AEG zu erleben. © Foto: Michael Eckstein



Ist es nicht aufregend, wenn man Zeuge sein kann, wie Musik aus dem Nichts entsteht, ohne Absprache, ohne Klischees und ganz und gar chart-unverdächtig?" Die rhetorische Frage, mit der Peter Fulda vom Verein Metropolmusik zugleich die Kunst der Improvisation beschreibt, würde er als Jazz-Pianist selbstverständlich mit einem begeisterten "Ja!" beantworten. Schließlich gehört Improvisation zu den Grundpfeilern des Genres.

Gemeinsam mit dem Freejazz-Pianisten und -Schlagzeuger Hannes Selig hat der Verein ein Programm mit hochkarätigen Protagonisten zusammengestellt, das auch durch seinen internationalen Charakter Grenzen aufhebt. Die Gäste kommen unter anderem aus Berlin, New York, Vilnius und Melbourne.

"Es ist eine besondere Art von Musikern, die sich da immer wieder ins Unbekannte stürzen, sich nicht auf Konventionen verlassen, sondern im Moment alles riskieren", erklärt Fulda. Er ist selbst einer von denen, die stets nach neuen Möglichkeiten in ihrem Instrument schürfen und nach Strategien forschen, um Klänge lebendig werden lassen. Denn Konformismus führt nach seiner Meinung zum Stillstand.

Festgeschrieben ist bei der Improvisation eher selten etwas. Alles, was entsteht, ist dem spontanen Einfall und der Inspiration des Einzelnen geschuldet. Dazu braucht es spielerische Qualität, Kreativität und Erfahrung – lauter Parameter, die sich der Verein Metropolmusik auf die Fahne geschrieben hat.

Fürs Publikum gilt: Macht die Ohren auf und den Geist weit! Denn die Konzerte, die beim Festival zu erleben sind, wird man so garantiert kein zweites Mal hören. Ein Schwergewicht unter den Gästen ist Alexander von Schlippenbach, ein Pionier und wichtiger Vertreter des europäischen Freejazz. Der 81-jährige Berliner Pianist, der mit der musikalisch ebenfalls ungemein aufgeschlossenen japanischen Pianistin Aki Takase verheiratet ist, kommt am 25. Juni als Solist in die Kulturwerkstatt. Am selben Abend präsentiert auch der litauische Avantgarde-Saxophonist Luidas Mockunas mit den Nürnbergern Isabel Rößler (Bass), Maximilian Breu (Schlagzeug) und Florian Müller (Gitarre) hochaktuelle Musik. Und wenn zu später Stunde die angesagten Jazz-Schlagzeuger Oliver Steidle und Christian Lillinger als Duo auftreten, hat das Seltenheitswert.

Tags zuvor eröffnen der spielwitzige Kölner Pianist Georg Ruby, sein New Yorker Kollege Matt Ship und der australische Komponist und Synthesizer-Performer Anthony Pateras mit ihren jeweiligen Projekten das Festival. Am 26. Juni ist die Metropolmusik selbst mit ihren "Freedom Concepts" im Neuen Museum zu erleben, und zum Finale in der Kulturwerkstatt tut sich Peter Fulda wieder einmal mit der Vocalistin Pegelia Gold für ein frei improvisiertes Konzert zusammen. Als Kreativ-Musiker treten außerdem auf: Solo-Gitarrist Olaf Rupp und Sound-Schöpfer Udo Moll.

