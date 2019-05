Nürnberg leuchtet! Tausende bei Blauer Nacht in der Altstadt

Alljährliches Spektakel verzaubert zum 20. Mal die Nürnberger City - vor 6 Minuten

NÜRNBERG - Sie ist der alljährliche Höhepunkt im Nürnberger Kulturprogramm: Am Samstag soll die Blaue Nacht zum 20. Jubiläum trotz Regenwetter Zehntausende Besucher in die Innenstadt locken. Von den Highlights in Kunst und Kultur bis zum großen Höhepunkt, dem zauberhaften Lichtspektakel an der Kaiserburg: Wir begleiten das Kultur-Event im Live-Ticker!

Bilderstrecke zum Thema Nürnberg ganz bunt: So lief die Generalprobe zur Blauen Nacht Es ist wieder soweit: Die Blaue Nacht steht bevor! Und damit die aufwendige Licht-Projektion, die der Künstler Majo Ussat für den Samstag geplant hat, auch wie geplant abläuft, gab es am Freitagabend bereits die Generalprobe. Wir haben die Bilder von der bunt beleuchteten Burg und dem Farbenspiel am Rathaus!



+++ "Himmel und Hölle" heißt das Motto im Jubiläumsjahr. Rund 70 Kulturorte bieten von 19 bis 24 Uhr mehr als 300 Programmpunkte an. Ein Mammutprogramm: Um sich alles anzusehen, bräuchte man etwa 15.000 Stunden Zeit.

+++ 130.000 Besucher erwarten die Veranstalter vom Kulturreferat diesmal. Im Kulturdreieck Lessingstraße mit DB-Museum, Kommunikationsmuseum und Staatstheater begannen die Veranstaltungen familienfreundlich schon um 17 Uhr, das Hauptprogramm startet ab 19 Uhr.

+++ Die Wetteraussichten haben sich zum Abend hin verbessert: Zwar herrscht weder angenehm warmes Flanierwetter, noch reißen die Wolken auf - dafür bleibt es bis zum Veranstaltungsende gegen Mitternacht weitestgehend trocken.