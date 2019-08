Nürnberg: Parfümdieb von Detektiv gefasst

Der Langfinger war in einer Drogerie in Langwasser unterwegs - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Auf frischer Tat ertappt: Ein Detektiv hat einen Ladendieb beim Klauen im Stadtteil Langwasser erwischt und festgehalten, bis die Polizei kam. Das Diebesgut hatte er noch bei sich.

Der 22 Jahre alte Tatverdächtige soll am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr in einer Drogerie an der Glogauer Straße Parfüm im Wert von mehr als 300 Euro eingesteckt haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein Ladendetektiv hat den Mann dabei beobachtet und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Das Parfüm hatte der mutmaßliche Dieb noch bei sich. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 22-Jährigen.

