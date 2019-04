Nürnberg.Pop überrascht mit neuem Headliner

65 Künstler aus aller Welt werden auf dem Festival erwartet - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Dieses Jahr findet am 11. und 12. Oktober das Nürnberg.Pop Festival bereits zum neunten Mal statt. 22 Acts sind bestätigt - elf von ihnen neu. Die größte Überraschung dürfte dabei die Bestätigung der kanadischen Folk-Rockband The Strumbellas sein, die 2016 mit ihrem Song "Spirits" einen Welthit landeten.

2019 wird das Indoor-Festival erstmals zwei Tage die Nürnberger Altstadt in eine musikalische Flaniermeile verwandeln. 22 von insgesamt 65 Künstlern stehen bereits fest. Neu bestätigt wurden unter anderem der Wiener Rapper Jugo Ürdens, The Rocketboys und John Garner, die jüngst die ProSieben-Show "My Hit. Your Song" gewonnen haben. Am 11. und 12. Oktober spielen die Künstler verteilt auf 25 Spielstätten, von Kirche über Museum bis Szeneclub.

eli