Am Montag, gegen 17 Uhr, ist ein auf einem Laster geladener Betonträger gegen das Dach eines BMW geprallt. Der Vorfall ereignete sich am Spittlertorgraben in Nürnberg. Die Frau, die noch im Wagen saß, wurde leicht verletzt und stand unter Schock. Die genaue Ursache ist noch unklar. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.