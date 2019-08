Nürnberger Club Resi zieht in die Innenstadt

Im September will die Discothek zum ersten Mal im Hauptbahnhof öffnen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Video auf Facebook verrät die Neuigkeit in der Nürnberger Club-Landschaft: Die "Resi" zieht vom Gelände am Klingenhof mitten rein in die Stadt - nämlich in den Hauptbahnhof. Schon ab September soll hier in den neuen Räumlichkeiten gefeiert werden.

Die Nürnberger Discothek Resi kriegt ein neues Zuhause - den Hauptbahnhof. © Ralf Rödel



Die Nürnberger Discothek Resi kriegt ein neues Zuhause - den Hauptbahnhof. Foto: Ralf Rödel



"Neuer, schöner, zentraler" heißt es in dem Video, das die Resi-Betreiber am Donnerstagnachmittag auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichten. Die Luftaufnahmen im Video lassen sofort vermuten, wohin die Reise für die Resi gehen könnte - in die Räumlichkeiten im Hauptbahnhof.

Um an der neuen Location auch keinen Zweifel zu lassen, ist auch gleich die Info-Seite aktualisiert: "Resi City Nightlife - Dein Club im Hauptbahnhof Nürnberg" heißt es da.

Schon ab September will die Resi ihre Gäste im neuen Domizil empfangen. Für viele Besucher wird das den Club-Besuch sicher vereinfachen: Die Disco dürfte nun - im Vergleich zur aktuellen Lage am Klingenhof - deutlich leichter erreichbar werden.

Viele Freude über die kürzeren Wege sprechen auch aus den ersten Kommentaren unter dem Video, doch einige Nutzer zeigen sich auch skeptisch, zum Beispiel gegenüber der Größe der Räumlichkeiten.

In denen war zuletzt die Disco Avenue beheimatet - was nun aus ihr wird, ist fraglich. "Something new is coming" hieß es schon vor einigen Tagen auf der Avenue-Facebook-Seite, seit dem ist Ruhe. Eine telefonische Anfrage bei Avenue-Geschäftsführer Oliver Förschner blieb bislang unbeantwortet.