Nürnberger CSU will "Bürgerstores" in Einkaufszentren

Stadtverwaltung soll jetzt die Umsetzbarkeit der Idee überprüfen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die CSU-Stadtratsfraktion will die Stadtverwaltung bürgerfreundlicher weiterentwickeln und sogenannte "Bürgerstores" in Einkaufszentren einrichten: Lange Wartezeiten auf den städtischen Dienststellen sollen so vermieden werden.

Führerscheinangelegenheiten sollen sich künftig ganz entspannt in den "Bürgerstores" erledigen lassen - wenn der Vorschlag von der CSU Gehör findet. © dpa/ Collage: nordbayern.de



"Wir könnten damit nicht nur die räumlichen Kapazitäten z.B. des Einwohneramtes entlasten, sondern gleichzeitig die meisten Behördengänge quasi um die Ecke im Quartier ermöglichen. Die Stadt kommt zu ihren Kunden, nicht umgekehrt", begründet der CSU-Fraktionsvorsitzende Marcus König den Antrag seiner Partei.

Neben den zentralen Dienststellen und den Bürgerämtern soll es künftig auch sogenannte "Bürgerstores" geben. In diesen Einrichtungen, so der Vorschlag der CSU, kann man sich an-, ab- oder ummelden sowie Kfz- und Führerscheinangelegenheiten erledigen. Als Standorte würden sich Einkaufszentren und Ladenpassagen anbieten, die verkehrsgünstig gelegen sind.

Die Bürgerämter Nord, Süd und Ost seien bei den Einwohnern extrem beliebt und der kurze Weg zu den Ämtern vor Ort werde weit über die jeweiligen Stadtteile hinaus geschätzt. Jedoch liegen sie bislang weit draußen in den in den siebziger Jahren eingemeindeten Stadtteilen Fischbach, Katzwang und Großgründlach.

Auch das Standesamt ist betroffen

Die "Bürgerstores" sollen diese Servicestellen weiter ergänzen. Laut König sind die städtischen Dienststellen, die viele Kontakte mit den Bürgerinnen und Bürgern haben, seit einiger Zeit überlastet. Betroffen sind vor allem das Ordnungsamt mit Führerscheinstelle und Zulassungsstelle sowie das Einwohneramt mit Melde- und Ausländerbehörde und Einbürgerungen, aber auch das Standesamt.

Nürnberger verärgert: Einwohneramt sperrte einfach früher zu.

"Für die Nürnberger Bürgerinnen und Bürger bedeutet das lange Wartezeiten auf Termine, Warteschlangen und Frustration", so König. Auch die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ämter sind hierdurch stark belastet. Die Stadtverwaltung soll jetzt überprüfen, ob solche "Bürgerstores" möglich sind.

fis