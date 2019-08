Große Kaltblüter und kleine Ponys, Kutschen und Gespanne aller Art, historische Shows und Reiterquadrillen: Der Bucher Pferdetag lockte auch in diesem Jahr über 3000 Besucher an. Auf dem Festplatz in Buch ging es am 18. August diesmal um den Stamm: Die Pferdefreunde zeigten unter anderem, wie mühsam es vor 100 Jahren war, Holzstämme mit Pferdestärken aus dem Wald zu ziehen.