Nürnberger Feuerwache 1: Eine der modernsten Wachen Deutschlands

Rohbau steht bereits - Stadt investiert rund 44 Millionen Euro - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Noch werkeln hier Dutzende Bauarbeiter, doch ab März 2020 rücken in der neuen Feuerwache 1 in der Reutersbrunnenstraße die Brandschützer ein. Sie werden künftig für rund 157.000 Bewohner zuständig sein.

Für die Mitarbeiter der städtischen Berufsfeuerwehr wird es eine Zeitreise. Derzeit sind sie noch einige hundert Meter entfernt in der alten Wache 1 untergebracht. Das Gebäude stammt von 1902 und ist buchstäblich in die Jahre gekommen. Bald ziehen sie in eine der modernsten Wachen Deutschlands.

Rund 44 Millionen Euro nimmt die Stadt Nürnberg für das Projekt in die Hand, erläutert Bürgermeister Christian Vogel bei einer Baustellenbesichtigung. Er ist für die Feuerwehr zuständig. Hinzu kommt ein öffentlicher Zuschuss von 5,8 Millionen Euro. Die neue Wache ist für etwa ein Viertel des Nürnberger Stadtgebiets zuständig. Es erstreckt sich bis zum Knoblauchsland und dem Flughafen, umfasst die Altstadt und reicht bis nach Schweinau.

"Wir sind im Zeitplan"

Die komplette Wachmannschaft wird aus 96 Personen bestehen, erläutert Felix Schanzmann. Zusammen mit Bastian Richter ist er bei der Feuerwehr für das Projekt zuständig. Die Kollegen (es gibt bisher nur eine Frau im Einsatz) werden auf drei Wachschichten mit jeweils 25 Personen eingeteilt. Platz ist für insgesamt 53 Einsatzfahrzeuge. Die Feuerwehrler werden über die Mannert- und Reutersbrunnenstraße ausrücken.

"Wir sind im Zeitplan", betont Nürnbergs Baureferent Daniel F. Ulrich. Vogel geht zusammen mit Feuerwehr-Chef Volker Skrog davon aus, dass im Frühjahr 2020 die Wehr in ihr neues Gebäude, das gegenüber der Justizvollzugsanstalt liegt, einrücken wird.

