In ganz Bayern gingen am Mittwochvormittag Mitarbeiter des Modekonzerns H&M auf die Straße. Sie protestierten gegen die Ergebnisse der bisherigen Tarifverhandlungen. Auch in Nürnberg trafen sich etwa 400 Mitarbeiter, um für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. © Stefan Hippel, NNZ