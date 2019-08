Nürnberger Kriminalpolizei klärt Autodiebstähle auf

NÜRNBERG - Knapp ein halbes Jahr nach der Tat konnte die Polizei jetzt zwei Autodiebstähle klären.

Im Frühjahr hatten unbekannte Diebe in einer Nacht zwei neuwertige Autos im Stadtteil Langwasser gestohlen, einen Mazda CX 5, der am Dr.-Linnert-Ring geparkt war und wenig später unweit davon ein weiterer Mazda CX-3. Beide Fahrzeuge hatten insgesamt einen Wert von etwa 60.000 Euro.

In beiden Fällen übernahm das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die aufwendigen Ermittlungen. Diese führten nun zu zwei Männern aus Osteuropa. Die beiden Tatverdächtigen, 43 und 46 Jahre alt, wurden zwischenzeitlich in Österreich nach einem weiteren versuchten Autodiebstahl festgenommen und befinden sich dort in Haft. Derzeit wird geprüft, ob die beiden Festgenommenen noch für weitere ähnliche gelagerte Autodiebstähle als Täter in Frage kommen.

