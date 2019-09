Nürnberger Schauspieler in einer Hauptrolle bei "Eis am Stil"

"Es wird wieder viel nackte Haut zu sehen sein und sehr witzig werden" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die israelische Teenie-Klamotte "Eis am Stil", die in den 70er und 80er Jahren in Deutschland populär war, geht bald in die neunte Staffel: Mit dabei Patrick Sass aus Nürnberg. Der 33-Jährige soll darin eine der Hauptrollen spielen, einen jungen Mann, der mit seinen zwei Kumpels um die Häuser zieht.

Hier ist Patrick Sass mit "Eis am Stil"-Star Zachi Noy. © privat



Zachi Noy, der einst Johnny spielte, gibt in der neuen Auflage der Komödie Sass' Vater. Durch ihn kam der 33-Jährige überhaupt erst an die Rolle. "Wir haben uns auf Events kennengelernt und er meinte ,Du passt doch wie die Faust aufs Auge !`", erzählt Sass. Die Folgen der Teenie-Komödie, ein Mix aus feuchten Pubertätsträumen und Klamauk, hat er als Kind "natürlich!" im Fernsehen angeschaut. "Es wird wieder viel nackte Haut zu sehen sein und sehr witzig werden", sagt er. "Die Kinder erleben quasi dieselben Eskapaden wie ihre Eltern."

Sass stammt aus Frankfurt, die Verbindung zu Nürnberg kam über Peter Althof. In dessen Action-Trash-Film "Macho Man 2" gab Sass einen jungen Russen und war durch die Dreharbeiten häufig in der Noris. "Peter und Diana Herold meinten, zieh doch hier her", erzählt Sass. Die Liebe zu einer Fränkin gab dann den Ausschlag für ihn.

"Seit einem Jahr kann ich auch davon leben"

Seine Schauspielausbildung absolvierte Sass an einer privaten Schauspielschule und in Seminaren. Seit zwölf Jahren ist er als Schauspieler tätig. "Seit einem Jahr kann ich auch davon leben", sagt Sass. Unter anderem spielt er in dem Pilotfilm "Die Paten von Berlin" mit und hatte eine kleine Rolle in Matthias Schweighöfers Film "What a Man".

Die Dreharbeiten zu "Eis am Stil" sollen Mitte nächsten Jahres in Tel Aviv beginnen. "Auf die Stadt freue ich mich am meisten. Da wollte ich schon immer mal Urlaub machen!", sagt Sass.

Seine Verlobte, Blondine Nadine Beiergrößlein, wurde übrigens unter anderem dadurch bekannt, weil sie sich vor laufender Kamera den Hintern vergrößern ließ. Wenn das nicht wie ein Einfall aus "Eis am Stil" klingt.

arö