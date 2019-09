Nürnberger Stadtlauf 2019: Alle Infos für Läufer und Fans

Am 3. Oktober geht es wieder vom Opernhaus zum Wöhrder See - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Der Tag der Deutschen Einheit gehört in Nürnberg wieder den Läuferinnen und Läufern: Dann fällt der Startschuss für den 24. Stadtlauf mit Halbmarathon, Zehn-Kilometer-Lauf und Hobbylauf. Hier bekommen Sie alle Information, die Sie wissen müssen.

Das ist die Strecke des Stadtlaufs in diesem Jahr. © NN-Grafik



Einmal im Jahr ist es so weit und der Frauentorgraben wird - zumindest einen halben Tag lang - offiziell autofrei. Dann gehören nicht nur die Straße vor dem Opernhaus, sondern die halbe Stadt dem Laufsport. Bis zu 10.000 Teilnehmer starten dort am 3. Oktober, um ihre Runden in Nürnberg zu drehen - ob beim Kinderlauf oder beim Halbmarathon.

Start und Ziel des Stadtlaufs ist wieder am Opernhaus. Von dort aus geht es über den Hauptbahnhof runter zur Wöhrder Wiese und zum Wöhrder See. Auch die Breite Gasse wird zur Rennstrecke.

Im vergangenen Jahr waren 10.000 Starter in vier Kategorien auf den Beinen, ob auf der 600-Meter-Runde für die Bambini, den 1,7 Kilometern für die Kids, den sechs oder zehn Kilometern für die Erwachsenen oder beim 21,1 Kilometer langen Halbmarathon. Auch in diesem Jahr können sich Läufer in diesen Kategorien beweisen.

Wie in den Vorjahren wird beim 10-Kilometer-Lauf wieder der Nürnberger Stadtmeister gekürt. "Lokale Helden" haben hier die Chance, sich einen Pokal ins Regal zu stellen.

Die Anmeldung ist online unter www.mein.sportscheck.com noch bis zum 3. Oktober möglich, die Startgebühr beträgt 33 Euro, Anmeldeschluss für Gruppen ab sechs Personen ist der 14. September. Sie zahlen pro Kopf 28 Euro.

