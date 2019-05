Nürnberger Trinkwasserbrunnen sind wieder in Betrieb

NÜRNBERG - Durstig, aber kein Supermarkt in Sicht? Die N-Ergie hat in Nürnberg wieder ihre zahlreichen Trinkwasserbrunnen in Betrieb genommen. Bis Ende September können sich die Menschen in den Fußgängerzonen, kleinen Parkanlagen sowie in drei Schulhöfen mit dem Trinkwasser erfrischen.

Bis Ende September kann man sich in Nürnberg, wie hier am Jamnitzer Platz, an einem der vielen Trinkwasserbrunnen mit frischem Wasser erfrischen. © N-Ergie



Der Nürnberger Künstler Markus Kronberger hat zwölf Brunnen unter dem Gesichtspunkt "Kunst im Außenbereich" gestaltet. Zu finden sind sie in der Karolinenstraße, am Aufseßplatz, Hallplatz, Jamnitzerplatz, in Zabo, Moorenbrunn, am Nord- und Südklinikum, im Pirckheimer Gymnasium, im Schulzentrum Röthenbach-Ost sowie in Kornburg. Der Brunnen am Fritz-Munkert-Platz kann jedoch aufgrund aufwändiger Reparaturarbeiten erst in einigen Wochen in Betrieb genommen werden, wie die N-Ergie am Freitag bekannt gab.

Weitere Trinkwasserbrunnen stehen im Pausenhof der Peter-Vischer-Schule, vor dem Eingang des Wasserwerks Erlenstegen, vor dem Westtor des Industrieguts Hammer sowie seit dem vergangenen Jahr Am Hasenbuck. Auch auf der Wöhrder Wiese beim Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne können sich die Besucherinnen und Bersucher kostenlos mit Trinkwasser versorgen.

App weist den Weg zum nächsten Brunnen

Die Trinkwasserbrunnen sollen die "Bedeutung unseres wichtigsten Lebensmittels in das Bewusstsein" der Menschen rufen, so die Aktiengesellschaft.

Wer unterwegs ist, findet unter trinkwasser-unterwegs.de die nächstgelegenen Wasserspender in ganz Deutschland. Auch eine App steht zum Download bereit.

Trinkwasserbrunnen: Würzburg hält Aufwand für zu hoch

Für den Unterhalt der Wasserspender wendet die N-Ergie jährlich rund 40.000 Euro auf. Um die Qualität des Trinkwassers zu überwachen, entnehmen die Mitarbeiter monatlich Wasserproben. Außerdem würden die Wasserspender alle zwei Wochen inspiziert und gesäubert werden. Dabei müssen die Mitarbeiter laut der N-Ergie "immer wieder Beschädigungen durch Vandalismus" feststellen. So werden häufig die Wasserausläufe verstopft und Fußventile durch unsachgemäße Bedienung beschädigt.

