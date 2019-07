Nürnbergs luftigster Konzertsaal: 75.000 feiern beim Klassik Open Air

Mit Joana Mallwitz dirigierte erstmals eine Frau das Mega-Event - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Klassik Open Air begeistert. Am Sonntagabend verwandelte sich der Luitpoldhain im Südosten der Stadt einmal mehr zum vielleicht größten Freiluft-Konzertsaal Europas. Gut 75.000 Besucher lauschten der Staatsphilharmonie, erstmals dirigiert von Joana Mallwitz. Wir haben die Bilder!

