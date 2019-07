OB-Kandidat Marcus König nennt Wahlkampfziele

NÜRNBERG - Für seine Bewerbung als OB-Kandidat gibt Marcus König einen Reihe an Wahlkampfversprechen: Engagieren will er sich unter anderem für die Kinderbetreuung, ein einfacheres Tarifsystem für den ÖPNV und ein besseres Radwegenetz.

100 Prozent der gültigen Stimmen erhielt Marcus König bei seiner Nominierung als OB-Kandidat. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder sicherte ihm seine Unterstützung im Wahlkampf zu. © Foto; Stefan Hippel



Der 38-Jährige will mit dem Motto "Gemeinsam neu starten" in den Wahlkampf ziehen. Am Samstag wurde Marcus König von seiner Partei nominiert und fasste in seiner Rede Wahlkampfziele zusammen. Der gelernte Bankkaufmann will Eltern möglichst schnell Sicherheit geben, wenn sie einen Betreuungsplatz für ihre Kinder benötigen. König will auch die Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt voranbringen. "Kulturpolitik ist Ausdruck unseres Lebensgefühls", so seine Feststellung.

Zusammen mit der Bevölkerung möchte der CSU-Kandidat einen Nürnberg-Plan entwickeln, mit dem Ziele definiert werden, wohin sich die Stadt entwickeln soll. Dazu wird es vier größere Stadtteilforen geben. "Wir werden rausgehen, zuhören, um dann einen Nürnberg-Plan zu haben", sagte König. Es sollen Bauvoranfragen, Baugenehmigungen und Passangelegenheiten beschleunigt werden. Um den städtischen Service zu verbessern, schlug König vor, Servicepunkte in Einkaufszentren einzurichten.

Darüber hinaus soll das Seniorennetzwerk zu einem Generationennetzwerk weiterentwickelt werden. "Nürnberg hat ganz tolle Angebote im Sozialbereich. Leider kennen sie viele nicht", sagte König. Das Schließen von Lücken im Radwegenetz, mehr Fassadenbegrünung und die Einrichtung einer Servicestelle für Grünflächen, stabile ÖPNV-Preise sowie ein einfacheres Tarifsystem und die Einrichtung von Multiverkehrsstreifen sind weitere Wahlversprechen. Für den Satz, dass die "Hobby-Anarchisten" im Umfeld des Jamnitzer Platzes in die Schranken gewiesen werden müssen, gab es lange anhaltenden Beifall.

In seiner Bewerbungsrede gab sich der CSU-Kandidat bewusst bodenständig. Der gelernte Bankkaufmann wies auf seine enge Verbindung mit Nürnberg, auf seine 15-jährige Tätigkeit im Tierschutzverein und auf seine elfjährige Zugehörigkeit zum Stadtrat hin.

Am Samstag wurde Marcus König offiziell von seiner Partei als OB-Kandidat nominiert. Dabei stimmten von 119 CSU-Delegierten 118 für ihn, eine Stimme war ungültig.

Nach der überraschenden Ankündigung von OB Ulrich Maly, für eine vierte Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen, glaubt die CSU an eine realistische Chance, nach 1996 zum zweiten Mal den OB-Sessel in der SPD-Hochburg Nürnberg zu erobern. "Es gibt keinen geborenen Nachfolger für Maly. Es geht zurück auf Los und es wird einen Dreikampf geben", sagte der CSU-Parteivorsitzende, Ministerpräsident Markus Söder, bei der Delegiertenversammlung.

Diese Chance dürfe man nicht leichtfertig vergeben. "Wir setzen nur auf Sieg", so Söder. König werde mit neuen Ideen, Engagement und Leidenschaft Nürnberg verändern. Immerhin zwei Mal erwähnte Söder die gute Zusammenarbeit von OB Maly mit der Staatsregierung. Er sicherte dem CSU-OB-Kandidaten sein Unterstützung im Wahlkampf zu.

König soll zusammen mit Kulturreferentin Julia Lehner die CSU in den Wahlkampf führen. Lehner, die Kulturbürgermeisterin werden will, lobt an König seinen Mut, die Eigenschaft quer zu denken, und seine große Ernsthaftigkeit. "Ich werde meine Erfahrung, Wissen und Können einbringen", verspricht die Kulturreferentin.

