OB-Wahl in Nürnberg: CSU schickt König und Lehner ins Rennen

38-Jähriger führt die Stadtrats-Fraktion seit 2017 an - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Die Nürnberger CSU geht nach Informationen unserer Redaktion mit dem Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, Marcus König (38), als Spitzen- und OB-Kandidat in die Kommunalwahl 2020. Kulturreferentin Julia Lehner wird Kandidatin für den Bürgermeister-Posten.

Marcus König tritt bei der Kommunalwahl 2020 in Nürnberg als Spitzenkandidat für die Nürnberger CSU an. Kulturreferentin Julia Lehner wird Kandidatin für den Bürgermeister-Posten. © Collage/Hippel/Distler



Die Entscheidung war mit Spannung erwartet worden, nachdem die SPD bereits vor Wochen ihren Kandidaten, den Parteichef Thorsten Brehm (34), benannt hatte. Die Christsozialen dagegen wollten erst noch die Europawahl abwarten.

Die Entscheidung fiel am gestrigen Dienstag spät am Abend im Bezirks-Vorstand. Details gibt CSU-Parteichef Markus Söder um 14 Uhr bei einer Pressekonferenz bekannt. CSU-Bezirkschef und Bundestagsabgeordneter Michael Frieser (55), ein weiterer potentieller OB-Kandidat, hatte erklärt, dass er in Berlin bleiben möchte.

Marcus König, verheiratet und Vater eines Kindes, führt die CSU-Fraktion im Nürnberger Stadtrat seit 2017 und ist stellvertretender Kreisvorsitzender. Der Bankkaufmann hatte sich zuvor unter anderem als verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion profiliert. Er ist Geschäftsführer des Tierschutzvereins Nürnberg-Fürth e.V.

Der Parteivorsitzende (und Ministerpräsident) Markus Söder hatte nach der Europawahl die Losung ausgegeben, bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 alle roten Rathäuser in Bayern (unter anderem in Nürnberg, Fürth und Erlangen) erobern zu wollen. Der Parteistratege will dem jungen SPD-Kandidaten Brehm im Kommunalwahlkampf mit König einen ebenso jungen Herausforderer gegenüberstellen. Söder rechnet sich so bessere Chancen bei der Wahl am 15. März 2020 aus.

Die OB-Wahl in Nürnberg wird spannend, nachdem Amtsinhaber Ulrich Maly (SPD) bekannt gegeben hatte, für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Die Christsozialen rechnen sich nun gute Chancen aus, zum zweiten Mal nach Kriegsende den Posten des Oberbürgermeisters zu erobern. Von 1996 bis 2002 hatte Ludwig Scholz die Position im Nürnberger Rathaus inne.

Julia Lehner kandidiert für Bürgermeister-Posten

An der Seite von Marcus König geht die langjährige Nürnberger Kulturreferentin Prof. Julia Lehner (65) als Kandidatin für den Bürgermeister-Posten in den Kommunalwahlkampf. Sie sitzt seit 2002 als Referentin in der "Stadtregierung". Erst kürzlich hatte sie angekündigt, noch einmal antreten zu wollen.

Lehner gilt neben Maly als Kopf der Bewerbung Nürnbergs um die Europäische Kulturhauptstadt 2025. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des CSU-Bezirksverbands und seit 2018 Mitglied im CSU-Parteivorstand von Markus Söder. Lehner soll neben König die Rolle der erfahrenen Kommunalpolitikerin übernehmen. Seit 2000 ist sie Honorarprofessorin der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg.