OB-Wahl in Nürnberg: Grüne setzen auf Verena Osgyan

47-Jährige tritt gegen Thorsten Brehm (SPD) und Marcus König (CSU) an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Nürnberger Grünen gehen mit der Landtagsabgeordneten Verena Osgyan als OB-Kandidatin in den Kommunalwahlkampf.Das geht aus einer Einladung der Grünen für die Jahreshauptversammlung am 27. Juni hervor.

Sie ist die Spitzenkandidatin der Grünen: Verena Osgyan. Foto: Roland Fengler, NN



"Das von den Mitgliedern gewählte Findungsteam hat dem Vorstand einen Vorschlag für die OB-Kandidatur vorgelegt. Der Vorstand schließt sich diesem Vorschlag gerne an. Wir freuen uns, dass Verena Osgyan (47) im für uns so wichtigen Dreikampf um das Amt der Oberbürgermeisterin kandidiert", heißt es in der von der Kreisvorsitzenden Julia Borghoff und Vorstandsmitglied Elmar Heyn unterzeichneten Erklärung. Osgyan hat ihre Kandidatur mittlerweile gegenüber den Nürnberger Nachrichten bestätigt.

Es hatte sich bereits abgezeichnet, dass die Partei, anders als SPD und CSU, mit einer Frau als Spitzenkandidatin zum 15. März 2020 in Nürnberg antritt. Die Sozialdemokraten schicken ihren Parteivorsitzenden Thorsten Brehm ins Rennen, die CSU ihren Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, Marcus König. Damit ist das Spitzen-Trio der drei größten Parteien in Nürnberg aufgestellt.

Allerdings müssen bei den Grünen noch die Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung der Kandidatur von Osgyan zustimmen. Die Kommunikationsdesignerin ist verheiratet und Mutter eines Kindes. Sie lebt in der Nürnberger Nordstadt. Osgyan trat 1988 in die Partei ein und sitzt seit 2013 im Bayerischen Landtag. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

