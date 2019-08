Ölsperren: Feuerwehr übt auf der Pegnitz für den Ernstfall

Mehrere Fahrzeuge und Boote hinter der Theodor-Heuss-Brücke im Einsatz - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Am Freitagnachmittag sorgte die Feuerwehr an der Pegnitz hinter der Theodor-Heuss-Brücke für Aufsehen: Mit mehreren Fahrzeugen und Booten probten die Einsatzkräfte für den Ernstfall - und richteten Ölsperren ein.

Mehrere Feuerwehrfahrzeuge standen am Freitagnachmittag am Ufer der Pegnitz und zogen die Blicke von Passanten auf sich. © als



Mehrere Feuerwehrfahrzeuge standen am Freitagnachmittag am Ufer der Pegnitz und zogen die Blicke von Passanten auf sich. Foto: als



"Es handelt sich dabei um eine ganz alltägliche Übung", beruhigt ein Sprecher der Feuerwehr, nachdem mehrere Passanten das Geschehen auf der Pegnitz wahrgenommen hatten. Die Feuerwache 1 probte am Freitagnachmittag mit mehreren Fahrzeugen und Booten einen Einsatz, bei dem sogenannte Ölsperren am Wasser errichtet werden. Dies sind spezielle Vorrichtungen, die eine Ausbreitung von Öl auf offenen Gewässern oder auch festen Böden unterbinden. Am Grund der Pegnitz befinden sich nach Angaben des Sprechers mehrere Fixierungspunkte für die Sperren. Diese wurden im Zuge der Übung kontrolliert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

evo