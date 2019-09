Olympiasiegerin Otto kommt zum Nürnberger Seifenkistenrennen

NÜRNBERG - Die doppelte Olympiasiegerin Sylke Otto kommt zum 11. Seifenkistenrennen an den Nürnberger Tiergarten - ob sie selbst auch den Schmausenbuch hinunter saust, ist noch nicht bekannt.

Sylke Otto ist deutsche Rennrodel-Weltmeisterin und lebt in Zirndorf. Beim 11. Seifenkistenrennen Nürnbergs wird sie ebenfalls dabei sein. © dpa



Zweimal Olympiasiegerin, sechsmal Weltmeisterin, dreimal Europameisterin, dreimal Deutsche Meisterin und viermal Gesamtweltcupgewinnerin: All das hat Sylke Otto in ihrer Karriere als Rennrodlerin gewonnen. "Ich habe doch im Sport alles erreicht", meinte Otto - steigt sie nun in die Seifenkiste?

Bilderstrecke zum Thema Irre Gefährte und Emotionen bei Seifenkistenrennen 2018 Rasante Fahrten, waghalsige Manöver - und auch der ein oder andere Sturz: Das große Seifenkistenrennen am Nürnberger Schmausenbuck begeisterte am Sonntag Hunderte, und das trotz schlechten Wetters. Bereits seit zehn Jahren rauschen die bunten Kisten den Berg im Osten der Stadt hinab. Wir haben die Bilder!



Ob die erfolgreichste deutsche Rennrodlerin, die in Zirndorf lebt und dort die Boutique Purzelbaum betreibt, selbst in den Seifenkistenboliden steigt und den Schmausenbuck hinunter saust oder als technische Direktorin oder in einer anderen Funktion vor Ort ist, wird sie bei dem Gaudievent am Tiergarten selbst verraten.

