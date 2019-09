Opernball 2019: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Floristen setzen auf Lorbeerbäumchen und Palmen mit vergoldeten Spitzen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Freitagabend dreht sich wieder fast ganz Nürnberg im Walzerschritt, wenn der Opernball seine Pforten öffnet. Um der Veranstaltung den letzten Feinschliff zu geben, sind bereits jetzt Floristen am Werk und schaffen 1500 bis 2000 Blumen an Nürnbergs Wahrzeichen - darunter auch Palmen mit vergoldeten Spitzen. Wir berichten vom Red-Carpet-Event am Freitag live auf nordbayern.de.

Stephanie Steichele, Chefin von „Blumen Kuhn“, arbeitet wenige Stunden vor dem Ball noch unter Hochdruck. © Michael Matejka



Stephanie Steichele, Chefin von „Blumen Kuhn“, arbeitet wenige Stunden vor dem Ball noch unter Hochdruck. Foto: Michael Matejka



Für den Blumenschmuck ist Stephanie Steichele, Chefin von "Blumen Kuhn" zuständig. Schon zum achten Mal dekoriert sie mit ihrem Team das Opernhaus mit einem wahren Meer an Blumen. 1500 bis 2000 Stück schätzt die Floristin sind es diesmal. Prächtige Hortensien in Rot oder zartem Lila, Gladiolen, Dahlien und Artischocken. In Kistchen stehen sie bereit, um im und vor der Oper verteilt zu werden.

Stargäste, Menü, Kosten: Alle Infos zum Opernball 2019

Alleine die Brüstungen der Ränge werden mit 37 Hortensienkränzen geschmückt. Vor der Oper werden vier große Arrangements platziert, ebenso im Foyer. "Der Eingangsbereich ist besonders wichtig", sagt die 43-Jährige. "Es ist der erste Eindruck für die Gäste."

Bilderstrecke zum Thema Söder, Mir und mehr: Diese Promis kommen zum Opernball 2019 In einer Woche öffnet der Nürnberger Opernball (im Live-Ticker auf nordbayern.de) erneut seine Pforten im Opernhaus. Das Schaulaufen auf dem roten Teppich gehört zu den Highlights des Abends - wir verraten Ihnen, welche Promis dabei sein werden.



Wertvolle Blumen, wie etwa die Vanda-Orchideen kommen auch zum Einsatz. "Es ist es ja auch ein wertvoller Ball", sagt die Floristin. Lorbeerbäumchen werden aufgestellt und Palmen, zum Teil mit vergoldeten Spitzen.

Pfauenfedern und Hortensien

Seit 4. September wird in und vor der Oper aufgebaut, seit Dienstag ist Steichele mit ihrem Team dabei. Donnerstag und Freitag sind die Haupteinsatztage für die Blumen-Deko, denn die muss wegen der Frische natürlich so spät als möglich geschehen.

Unterschiedliche Gewerke sind bei den Vorbereitungen zum Opernball am Werk. Etwa 200 Mitarbeiter von Bühnenarbeitern über Techniker bis hin zu den Gastro-Servicekräften. Vor der Oper wurde eine Bühne aufgebaut, in der Oper wurden die Stühle aus dem Parkett montiert und mit einer Tanzfläche überbaut. 4200 Arbeitsstunden stecken laut der Veranstalter in der Planung. 6500 Kabel werden verlegt, 25.000 Stücke Geschirr werden verwendet und 800 Stück Sachertorte vorbereitet. 500 Servicemitarbeiter und 42 Musiker sind an dem Abend im Einsatz und 50 Meter misst der rote Teppich.

Bilderstrecke zum Thema Die schönsten Roben und Kleider beim Nürnberger Opernball Schwarz, grün, bunt, gold oder glitzernd: Die Kleiderauswahl beim Nürnberger Opernball war vielfältig. Die Damen und Herren zeigten sich in ihren schönsten Outfits - und wir haben die Bilder dazu.



Das Ball-Programm im Überblick:

17.00 Uhr: Einlass & Beginn Opern-Air-Fest

18.00 Uhr: Red-Carpet-Show mit Rebecca Mir & Flo Kerschner

20.30 Uhr: Live aus dem Opernhaus: Ballbeginn mit Jörg Pilawa

21.50 Uhr: Auftritt auf dem Opern-Air-Fest: Novus String Quartet

23.20 Uhr: Live aus dem Opernhaus: Auftritt Johnny Logan

Anette Röckl