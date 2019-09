Opernball live: Ex-Club-Trainer Köllner feiert im feinen Zwirn

Rebecca Mir, Johnny Logan und Markus Söder sind unter den VIPs - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Der Rote Teppich ist ausgerollt, die Schuhe poliert: Beim Nürnberger Opernball flanieren heute Abend zahlreiche Promis über den Roten Teppich und legen im Anschluss eine flotte Sohle aufs Parkett. Unsere Reporterinnen haben sich in Schale geworfen und sind live für Sie dabei im Opernhaus!

Mehr Glanz und Glamour in Nürnberg geht kaum: Der Opernball 2019 lockte auch in diesem Jahr wieder die Prominenz der Region an. Die Outfits waren extraklasse, aber auch das Ambiente konnte sich wirklich sehen lassen. Hier kommen die ersten Bilder!