Ordnungsdienst darf Schlagstöcke noch nicht einsetzen

Sicherheitsrat befürwortete Anschaffung im Juli in einer Sitzung - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Die Stadt Nürnberg hat für den Kommunalen Außendienst Schlagstöcke gekauft. Einsetzen dürfen sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes aber noch nicht.

Der Außendienst auf Streife: Mittlerweile sind nur noch neun Mitarbeiter im Team. Einer wurde entlassen. © Roland Fengler



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes wünschen sich Schlagstöcke zur Selbstverteidigung. Ein Wunsch, dem Bürgermeister Christian Vogel (SPD) nachkommen wollte. "Die Eigensicherung ist mir ein sehr wichtiges Anliegen", sagte er unlängst gegenüber den Nürnberger Nachrichten.

Doch so schnell wie geplant konnte der Bürgermeister die Stöcke nicht an den Mann und die Frau bringen. Der Kauf wurde vertagt, bis sich der Sicherheitsrat in seiner Sitzung im Juli damit befasst hat. Am Ende befürworteten die Beteiligten die Anschaffung von Schlagstöcken.

Auch die Polizei gab grünes Licht. Allerdings unter der Maßgabe, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außendienstes vor einer Ausrüstung mit dem Abwehrstock "eine qualifizierte Ausbildung sowohl in Theorie als auch in Praxis" erhalten, so Polizeisprecherin Elke Schönwald auf Anfrage.

"Neben dem praktischen Umgang, dem Abwehrtraining und der Selbstverteidigung wird auf Deeskalationstechniken und rechtliche Grundlagen besonderer Wert gelegt. Regelmäßiges Training und Wiederholung sind vereinbart", so die Polizistin. Schlagstöcke sind schließlich Waffen, mit denen man anderen schwere Verletzungen zufügen kann.

Schulung durch die Justiz

Laut Uwe-André Bauer, persönlicher Mitarbeiter von Bürgermeister Vogel, werden Justiz-Mitarbeiter die ein- bis zweitägige Schulung des Außendienstes übernehmen. "Aktuell sieht es so aus, dass die Schulung Mitte Oktober 2019 abgeschlossen sein wird." Das sei aber noch nicht hundertprozentig sicher, weil ein Ausbilder im Urlaub sei. Die Stöcke, die insgesamt rund 1800 Euro gekostet haben, würden erst nach dem Training übergeben, so Bauer.

Möglicherweise geht das Team schon im Oktober mit der neuen Ausrüstung auf Streife. Bauer betont, dass der Stock ein "reines Defensivmittel" zur Selbstverteidigung in brenzligen Situationen sein soll, in denen Reizgas nicht mehr reiche. Auch im Umgang mit dem Reizgas wurden die Außendienstler von der Justiz trainiert.

Schlagstöcke für kommunalen Außendienst gehen zu weit

Nach einem Jahr will der Sicherheitsrat Bilanz ziehen, ob und in welchem Umfang die Stöcke eingesetzt wurden. Auch der Fürther Ordnungsdienst ist mit Stöcken ausgestattet, München hält es genauso. In Augsburg wird darauf verzichtet.

Aktuell zählt der Nürnberger Ordnungsdienst nur neun statt zehn Mitglieder. "Von einem Mitarbeiter mussten wir uns trennen", sagt Bauer. Diesem wurde gekündigt, weil er nicht ins Team gepasst habe. "Nach außen hin gab es keinen Vorfall."

Nach den Schulferien will die Stadt neue Stellen ausschreiben. Bis 2020 soll die Mannschaft nach und nach auf ein 20-köpfiges Team aufgestockt werden, wie der Stadtrat beschlossen hat. Macht 1,25 Millionen Euro an Personalkosten im Jahr.