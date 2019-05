Ort und Termin für Nürnberger Food-Truck-Festival stehen fest

NÜRNBERG - Bald rollen sie wieder an: Ribwich, Guerilla Groestl, Wurstdurst, Pasta Laster, Swagman und all die anderen Kalorienbomber. Beim Food Truck Festival Nürnberg vom 21. bis 23. Juni kommen Feinschmecker so richtig auf ihre Kosten.

Die Veranstalter sind offenbar nach einiger Kritik im vergangenen Jahr in sich gegangen und haben den gewünschten zentralen Veranstaltungsort aufgetan. Das Festival steigt heuer auf dem Nürnberger Volksfestplatz an der Bayernstraße; auch die Parkgebühren, wird versprochen, sollen diesmal niedriger ausfallen.

Das laut Veranstalter größte Foodtruck-Festival Süddeutschlands lockt voraussichtlich 50 Anbieter aus ganz Deutschland nach Nürnberg. Am Freitag, 21. Juni, geht es ab 16 Uhr los, an den folgenden beiden Tagen jeweils um 12 Uhr.

Die Fürther müssen nicht so lange warten, bis bei ihnen die Trucks vorfahren. An diesem Samstag, 4. Mai, rücken die fahrbaren Küchen dort zum fünften Mal an. Bei Möbel Höffner, In der Schmalau 40, wird dann gegrillt, belegt und frittiert.

