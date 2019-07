Party am Airport: So bunt war der Festivalsommer

NÜRNBERG - Rund 45.000 Menschen feierten dieses Jahr beim PSD Eventsommer am Nürnberger Airport. Mit dem Latin Festival ging die Veranstaltungsreihe am 18. Juli zu Ende - die Planungen für das nächste Jahr laufen aber schon. Unter anderem soll es zur Fußball-Europameisterschaft 2020 wieder ein Public Viewing geben.

Den Anfang vom Festival-Sommer am Flughafen übernahm das HipHop-Garden-Festival. Foto: Lisa Birkmann



Der Sommer am Airport bot binnen vier Wochen vier Festivals. Da war für diverse Musikgeschmäcker etwas dabei: Mit Ballermann-Hits, Reggaeton-Rhythmen und Chartsongs aus den 90er Jahren brachten die Fans den Airport zum Beben.

2020 wird es eine Neuauflage des Eventsommers geben. Der Ticketverkauf für die Festivals - also HipHop Garden, die Super-Sommer-Sause, die 90er-Party und das Latin-Festival - laufen bereits.

Die Termine 2020 im Überblick

Den Auftakt des Eventsommers übernimmt nächstes Jahr die 90er-Party am 13. Juni. Zwei Wochen später feiern Fans beim HipHop Garden. Am 11. Juli steht eine Neuauflage der Super-Sommer-Sause an. Den Abschluss bildet wieder das Latin Festival am 18. Juli.

Zusätzlich werden zur EM 2020 alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft im PSD Fanpark gezeigt. An welchen Tagen das sein wird, ist noch nicht bekannt. Beginn der Gruppenphase ist am 12. Juni, das Finale steigt genau einen Monat später.

Eröffnet wurde der diesjährige PSD Eventsommer am 29. Juni mit dem HipHop Garden-Festival, das mit dem Rapper Marteria 11.000 Besucher an den Airport lockte.

Eine Woche später ging es mit dem More and More 90's-Festival weiter. 7000 Fans zelebrierten die Vergangenheit mit Disco-Beats und 90er-Hymnen - oft stilgerecht mit bauchfreiem Oberteil, Jeanslooks und weißem Kajal.

Ausverkauft war die Super-Sommer-Sause, bei der Sänger wie Mia Julia, Peter Wackel und die Atzen auftraten. In Malle-Stimmung und mit Eimern voller Sangria tanzten die Besucher in die Nacht.

Den Abschluss bildeten Nicky Jam und das Latin Festival. Zehn Stunden lang schwangen die tanzbegeisterten Fans ihre Hüften. Auch dieses Event war mit 12.500 Besuchern ausverkauft.

