Mit viel Sonne, Spaß und Gaudi haben die Mögeldorfer am Freitag ihren Kärwaumzug begangen. Neben Feierwütigen in Tracht und Fußvolk mit Luftballons waren auch Pferdegespanne mit am Start.

Sie gehören zu den ganz Großen in der Szene und haben weltweit Millionen Alben verkauft: The Smashing Pumpkins scharen seit ihrer Gründung 1988 einen treuen Kreis aus Fans um sich. Sänger Billy Corgan sorgte auf Rock im Park 2019 nicht nur mit seiner Stimme für Gänsehaut - auch das Auftreten des Frontmanns sorgte für eine ganz besondere Atmosphäre.

Der US-Rocker Slash und Myles Kennedy and The Conspirators enterten am frühen Sonntagabend die Zeppelin Stage und lieferten einen fulminanten Auftakt zu dem Rock-Finale, das den Besuchern noch bevorstand. Der Gitarrengott Slash heizte den Fans zusammen mit Alter Bridge-Frontmann Myles Kennedy und den Jungs von The Conspirators richtig ein. Eine Kollabo, die bei den RiP-Besuchern ankommt!