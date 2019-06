Wir haben einen historischen Rückblick mit Bildern aus dem Juni 1969 für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Düster und gruftig wurde es an Tag drei bei Rock im Park, als Behemoth und die Bad Wolves die Bühnen enterten. Mit langen Gitarrensolos und ausgedehnten Instrumentalpassagen feuerten sie die volle Death-Metal-Breitseite auf die Fans ab.

Mit viel Sonne, Spaß und Gaudi haben die Mögeldorfer am Freitag ihren Kärwaumzug begangen. Neben Feierwütigen in Tracht und Fußvolk mit Luftballons waren auch Pferdegespanne mit am Start.