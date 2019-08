Paulinchen ist da: Nürnberger Tiergarten bekommt Zuwachs

NÜRNBERG - Der Nürnberger Tiergarten hat einen weiteren Zugang: Nach Zebras, einem Eisbären und einem Pandabären hat nun ein neuer Fischotter seine Anlage bezogen. Doch zunächst musste Paulinchen, wie das Weibchen heißt, in Quarantäne.

Paulinchen erkundet bereits ihre neue Anlage in Nürnberg. © Tiergarten Nürnberg/Helmut Mägdefrau



Seit Monaten ist der Fischotter im Nürnberger Tiergarten Witwer, seine Partnerin starb. Mit Paulinchen präsentieren die Verantwortlichen jetzt ein neues Weibchen in der Anlage. Bereits Mitte Juli kam das Weibchen aus Niedersachsen nach Nürnberg, musste aber zunächst für 30 Tage auf Gut Mittelbüg bei Schwaig in Quarantäne. Krank war das Tier aber nicht, wie der Tiergarten betont, das Otterzentrum in Hankensbüttel, aus dem Paulinchen kommt, verfüge nur nicht über eine spezielle tierseuchenrechtliche Zulassung.

"Da Paulinchen schon mehrfach Jungtiere aufgezogen hat, besteht berechtigte Hoffnung auf Nachwuchs", teilt der Tiergarten mit. Es könnte also bald erneut kleine Otter in Nürnberg geben.

