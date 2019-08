Peace, Mary! Wanderreporterin folgt dem Jakobsweg

Isabel übergab in Nürnberg-Buchenbühl den Rucksack an ihre Nachfolgerin - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Im Wanderreporter-Alltag bricht eine neue Ära an: Nachdem Isabel auf ihrer Tour vier Tage lang das Zepter hochhielt, stürzt sich nun Mary ins Abenteuer - und das hat es in sich. Zumindest, was die Kilometer angeht.

+++ Wanderreporter halten zusammen: Vorgängerin Anne bekocht Isabel +++

