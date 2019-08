Penis gezeigt: Exhibitionist belästigt Frauen in Nürnberger Café

Polizei nahm einen 54-Jährigen in der Südstadt fest - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nichtsahnend saßen zwei Frauen am Sonntagnachmittag in einem Café in der Südstadt, als sich vor ihnen plötzlich ein Unbekannter entblößte und sich in schamverletzender Weise präsentierte. Die Polizei nahm noch vor Ort einen 54-Jährigen fest.

Die beiden Damen saßen gegen 15.30 Uhr in einem Café in der Wölckernstraße, als sich ihnen ein unbekannter Mann gegenübersetzte. Plötzlich entblößte er sich und zeigte sich den Frauen in schamverletztender Weise.

Die Geschädigten riefen sofort die Polizei. Eine Streife der Inspektion Nürnberg-Süd konnte den 54-Jährigen noch am Tatort vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Sexualdelikte der Kriminalpolizei Nürnberg übernommen. Den 54-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Zwischenzeitlich befindet er sich wieder auf freiem Fuß, so die Polizei.

jm