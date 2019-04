Pflaster in der Altstadt: Vogel denkt über Alternative nach

Granit könnte Vorankommen erleichtern - Kosten wären überschaubar - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Es sieht schön aus und passt perfekt in die mittelalterliche Altstadt – und doch hat das Kopfsteinpflaster nicht nur Freunde. Wer mit einem Kinderwagen, einem Rollstuhl oder Rollator unterwegs ist, der hat es oftmals schwer in Nürnberg. Die Stadt will nun für Erleichterung sorgen.

Kopfsteinpflaster in Innenstädten sind oft eine Qual für Rollstuhlfahrer. Hier ein Bild aus Schwabach. © Landgraf



Vor dem Rathaus wird derzeit gebuddelt. Für Kabelarbeiten musste im November ein Weg vom Hauptmarkt am Rathaus vorbei bis zur Theresienstraße geöffnet werden. Weil damals schon klar war, dass im Frühjahr wieder etwas verlegt werden muss, wurde der Weg nur provisorisch mit Asphalt wieder geschlossen. Das sieht zwar nicht besonders hübsch aus, vielen Menschen aber gefällt es trotzdem.

Bürgermeister Christian Vogel zumindest hat beobachtet, wie oftmals insbesondere ältere Menschen diesen Weg plötzlich nutzten. Der Grund: Ohne Furchen und Löcher ist ein Bodenbelag schlichtweg einfacher zu begehen.

Probleme bei Gehbehinderung

Freilich: So bleiben konnte der Asphalt nicht. Deshalb hat Vogel die Stadtplanung und SÖR beauftragt, eine Alternative zum Kopfsteinpflaster zu finden. "Die Lösung wurde nun in Form von Granit, der gesägt und gestockt wird gefunden", verkündet Vogel bei Facebook – und erntet durchweg Lob.

"Ich bin gerne um die Burg und bei unserem Rathaus unterwegs. Aber wenn man körperlich eingeschränkt ist dann sind die Pflastersteine wirklich ein Problem", schreibt eine Nutzerin bei Facebook. Und weiter: "Das find ich eine gute Aktion." Ein anderer Nutzer schreibt: "Sehr gut. Davon bräuchte es mehr, habe selbst eine Gehbehinderung, und dieser Belag ist ein echtes Problem zum Beispiel beim Gang auf den Oster-, Herbst- oder Christkindlmarkt."

Kosten sind überschaubar

Dabei muss man gar nicht gebrechlich sein um über Kopfsteinpflaster zu stolpern, ein wenig Unaufmerksamkeit reicht schon – findet eine andere Kommentatorin: "Genial", schreibt sie, "können wir das auch in der Weißgerbergasse machen? Auch mich hat‘s dank der Riesenfugen schon mal aufs Pflaster gelegt, man muss nämlich gar nicht alt sein, ein bisschen Ablenkung durch ein Gespräch mit der Begleitung und ein Tritt auf die falsche Stelle reichen schon." Überhaupt: "In meinem geliebten Italien machen sie das schon allein, weil sie gern Frauen in Absätzen hinterherschauen."

Nürnberg ist aber nicht Italien. "Es ist weder Ziel noch ist es geplant jetzt aus dem Bauch heraus weitere Stellen sofort umzusetzen", so Vogel auf Anfrage der Nürnberger Zeitung. Deshalb werde jetzt aktuell auch kein neues Maßnahmenpaket geschürt. Aber: "Wenn solche Stellen wie jetzt beim aktuellen Beispiel geschehen wieder vorkommen, wird man wieder die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit prüfen."

Kleine Schritte geplant

Vogel meint: "Es geht manchmal auch nur um kleine Schritte wo man sich freuen kann, es muss nicht sofort die Altstadt verändert werden." Ihm gehe es schlicht darum, die Chance zu nutzen und dort eine Verbesserung zu erzielen, weil eh dort gearbeitet wurde.

Weil der Weg dort sowieso aufgegraben werden musste, halten sich die Kosten übrigens auch im Rahmen. "Da der Verursacher der Maßnahme sowohl die Öffnung als auch die Schließung der Oberflächen vornehmen muss, hat die Stadt nur die Mehrkosten für das Material zu tragen", erklärt Vogel. Deren Höhe steht aktuell noch nicht fest, sind aber, so Vogel, überschaubar.

jule