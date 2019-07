Plastikvermeidung: CSU will Strategie für Nürnbergs City

"Plastikartikel bereits beim Einkauf vermeiden", sagt Fraktionschef König - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die beste Möglichkeit, den Müll zu verringern: "Plastikartikel bereits beim Einkauf vermeiden", meint CSU-Fraktionschef und OB- Kandidat Marcus König. Sie wollen jetzt handeln.

Hier, in Nürnbergs Innenstadt, entsteht jede Menge Müll. © dpa



Die beste Möglichkeit, den Müll zu verringern: "Plastikartikel bereits beim Einkauf vermeiden", meint CSU-Fraktionschef und OB- Kandidat Marcus König. Mit CSU-Stadtrat Otto Heimbucher, der gleichzeitig Vorsitzender des Bund Naturschutz in Nürnberg ist, fordert er eine eigenständige Strategie, damit bei der Stadtverwaltung möglichst wenig Plastikartikel und -verpackungen angeschafft werden.

"Nicht nur der Zentraleinkauf der Stadt, sondern alle Einkaufsstellen der Referate und Dienststellen sollen auf ihren Bereich zugeschnittene Strategien zur Plastikvermeidung schnellstmöglich umsetzen", betont Heimbucher. Er hat mit König einen Antrag für den Stadtrat formuliert.

Über Umwege landet Müll im Meer

"Genauso wie jeder Einzelne beim privaten Einkauf zu Produkten ohne Plastik-Umverpackung greifen kann, sollte das auch die Stadtverwaltung bei der Materialbeschaffung tun", meint König. Der umweltpolitische Sprecher der CSU-Fraktion im Stadtrat bedauert, dass Deutschland beim Recycling von Plastikabfällen die vorgegebenen Quoten "in keiner Weise" erreiche.

Man müsse leider davon ausgehen, dass Plastikmüll, der in Nürnberg eingesammelt wurde, über Umwege im Meer landet oder ohne Abgasreinigung verbrannt wird. Heimbucher verweist besorgt auf die Flut von Plastikabfällen, die bereits in den Meeren herumschwimmt und die dortige Fauna gefährdet. Fische nehmen kleinste Plastikteile, sogenannte Mikroplastik, auf. Sie gelangt dadurch in den Nahrungskreislauf und kommt so wieder zu den Menschen zurück. Neben der Verschmutzung sind Plastikteile auch wegen ihrer Schadstoffbelastung durch Weichmacher und Schwermetalle eine Gesundheitsgefahr für Menschen und Tiere.

