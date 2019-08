Playboy-Cover und "Promi Big Brother": Nürnbergerin startet durch

Sylvia Leifheit ziert September-Ausgabe des Männer-Magazins - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Sie ist Schauspielerin, Autorin, Model - und will jetzt so richtig durchstarten: Sylvia Leifheit. Die 43-jährige Nürnbergerin macht im Moment gleich doppelt von sich reden: Bevor sie am Freitag ins "Promi Big Brother"-Haus einzieht, zog sie bereits für den Playboy blank.

Die Nürnbergerin Sylvia Leifheit ist Cover-Girl der September-Ausgabe des Playboy.



Den Menschen Sinnlichkeit nahebringen: Das, verrät Sylvia Leifheit in einem Interview mit dem Playboy, sei ihr ein wichtiges Anliegen. Mit ihren langen blonden Haare, viel nackter Haut und einem sinnlichen Blick ziert die 43-Jährige, die nach der Wende mit ihren Eltern nach Nürnberg zog und dort das Abitur machte, das Cover der September-Ausgabe des Männermagazins.

Schon am Freitag (20.15 Uhr, Sat.1) folgt dann ihr zweiter Streich, denn da geht es in Deutschlands bekanntesten Fernseh-Container, das "Promi Big Brother"-Haus. "Ich ziehe ohne jede Erwartungshaltung ein, vielmehr mit Freude und Neugier", erzählt sie im Playboy-Interview. "Ich freue mich auf die Isoliertheit, die Gruppendynamik und die vielen Egos, auf die ich treffen werde. Es wird auf jeden Fall spannend und ein Muss auf meinem Weg der Entfaltung."

lio