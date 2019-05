Polizei alarmiert: Wenn das Gleisbett zur Todesfalle wird

Bundespolizei setzt auf Prävention - 15.000 Volt sind lebensgefährlich - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Bist zu 15.000 Volt jagen durch die Oberleitungen, sie können zur Todesfalle werden: Um zu warnen, setzt die Polizei in Franken auf Prävention - besonders an Schulen. Gleich mehrere Fälle aus der Region schrecken auf.

Besser nicht: Zwei Bundespolizisten erklären Drittklässlern, was passieren kann, wenn man auf Schienen oder im Gleisbett herumspaziert. Immer wieder legen Kinder und Jugendliche Steine oder andere Gegenstände auf Schienen. Dass dabei sogar Züge entgleisen können, ist vielen gar nicht bewusst. © Foto: Jens Wolf/dpa



Maik Kaiser, Präventionsbeamter der Bundespolizeiinspektion Nürnberg, steht vor der 5a der Peter-Henlein-Realschule in Nürnberg-Eibach. Eine Schule mit insgesamt 950 Kindern und Jugendlichen, etwa 60 Prozent nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel, berichtet der stellvertretende Realschuldirektor Frank Guthmann. Ein Großteil von ihnen reist täglich mit der S-Bahn an – aus den äußeren Stadtteilen Katzwang, Reichelsdorf und Gebersdorf. Das Thema Sicherheit an Bahnanlagen liegt der Schulleitung am Herzen.

Leichtsinn und Übermut sind es, die bei jungen Menschen oft in Katastrophen münden. Das fängt mit Steinen an, die Kinder auf Schienen legen. Maik Kaiser setzt auf eine Schockwirkung, lässt die Geschichte über Daniel vorlesen, der Steine auf Gleise gelegt hatte, weil er seinen Freunden imponieren wollte. Ein tonnenschwerer Zug fuhr darüber, Steinsplitter verwandelten sich in Geschosse, trafen den Jungen am Kopf und verletzten ihn schwer. "Daniel musste mit einem Sprachlehrer das Sprechen erst wieder lernen", sagt er.

Tödliche 15.000 Volt

Für einen 17-Jährigen gab es keine Rettung mehr. In Begleitung von zwei jungen Frauen wartete er am 16. April in Haar bei München auf eine S-Bahn und kam auf eine folgenschwere Idee: Er kletterte auf einen Kesselwagen und kam der 15.000 Volt führenden Oberleitung zu nahe. Durch einen Stromschlag war er auf der Stelle tot.

Maik Kaiser klärt in Schulen über die Gefahren auf. © Foto: Alexander Brock



Der sichere Abstand zur Oberleitung bringt allerdings nichts, wenn auch unten an den Gleisen die Vorsicht Pause macht. Ein Bild, das Kaiser an die Wand wirft, versetzt einige in der Klasse in helle Aufregung: Die Aufnahme am Bahnhof "Eschenau", den die Gräfenbergbahn anfährt, zeigt 15 Schüler, die auf der Bahnsteigkante sitzen und ihre Beine ins Gleisbett baumeln lassen. Die einen hocken versonnen da, andere unterhalten sich oder tippen etwas in ihr Handy. "Das ist keine nachgestellte Szene, das hat ein Kollege wirklich so gesehen und fotografiert", sagt der Polizeihauptmeister.

Geschwindigkeit wird oft unterschätzt

Einem Lokführer, der sich so einer Szene nähert, treibt es Schweißperlen auf die Stirn. Sieht er das zu spät, muss er hart bremsen – wer im Zug gerade steht, stürzt und verletzt sich möglicherweise. "Mit der modernen Technik werden die Züge auch immer leichter und schneller – ein ICE beispielsweise erreicht auf bestimmten Abschnitten mittlerweile 300 Kilometer pro Stunde."

Reagieren der Lokführer und die Schüler nicht schnell genug, kann das tödlich enden. Überhaupt Geschwindigkeit. Die wird oft unterschätzt und mit ihr der Bremsweg. Ein ICE legt bei seiner Höchstgeschwindigkeit in einer Sekunde die Länge eines Fußballfelds zurück. Er braucht, so Kaiser, drei Kilometer bis er zum Stehen kommt, sobald der Lokführer die Notbremse zieht. "Das heißt, er muss euch in einer Entfernung von mehr als drei Kilometern sehen, um vor euch am Gleis zum Stehen zu kommen."