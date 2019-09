Polizei fasst gesuchten Straftäter am Hauptbahnhof

Beamten kamen Mann beim Abgleich der Personalien auf die Schliche - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Nürnberger Hauptbahnhof hat die Polizei am Donnerstag einen Mann kontrolliert. Schnell stand fest: es handelte sich um einen gesuchten Straftäter. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Erneut hat die Bundespolizei im Hauptbahnhof einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Eine Streife kontrollierte den 45-Jährigen am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr am Haupteingang. Beim Abgleich seiner Personalien mit den Fahndungsdateien zeigte sich, dass der polnische Staatsbürger auf der Fahndungsliste stand.

Er war wegen Hausfriedensbruchs zu 600 Euro Geldstrafe, ersatzweise 40 Tage Haft, verurteilt worden. Da der Mann die Geldbuße nicht bezahlen konnte, lieferten ihn die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt ein.

tig