Polizei findet mehrere gestohlene Fahrräder bei Betrunkenem

NÜRNBERG - Gleich mehrfach fiel ein betrunkener 46-Jähriger am Dienstag der Polizei auf. Am Ende fanden die Beamten mehrere gestohlene Fahrräder in der Wohnung des Mannes.

Gegen 17.30 Uhr war der 46-Jährige auf der Beuthener Straße mit einem Elektroroller unterwegs. An dem Fahrzeug fehlte die Versicherungsplakette, die Polizisten hielten den Rollerfahrer an. Schnell stellte sich heraus, dass der Elektroroller laut Betriebserlaubnis eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h hat. Den dafür notwendigen Führerschein konnte der 46-Jährige aber nicht vorweisen. Zudem hatte er mit mehr 1,3 Promille Alkohol im Blut.

Die Konsequenz: Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Nach einer Blutentnahme durfte der Beschuldigte gegen 19.30 Uhr wieder gehen.

Gerade einmal zwei Stunden fiel der 46-Jährige erneut einer Polizeistreife auf. Diesmal war er im Stadtwesten mit einem Elektrofahrrad unterwegs – natürlich noch immer alkoholisiert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrrad gestohlen war. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete deshalb die Durchsuchung seiner Wohnung an. Dabei fanden sich laut Polizei weitere gestohlene Fahrräder.

Der 46-Jährige musste sich erneut einer Blutentnahme unterziehen und wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn laufen jetzt auch noch Ermittlungen besonders schweren Diebstahls.

