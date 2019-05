Polizei klärt Kita-Einbruch in Thon

Genetischer Fingerabdruck führte Ermittler auf die Spur - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Sie durchwühlten Büroräume in einem Kindergarten in Thon, hinterließen ein Chaos und flüchteten - ohne Beute. Die Polizei aber sicherte DNA-Spuren der beiden Täter und konnten die Unbekannten jetzt identifizieren. Eine Fahndung läuft.

Der Einbruch in einen Kindergarten im Stadtteil Thon vom Dezember 2018 scheint geklärt. Die Kripo Nürnberg ermittelte zwei Tatverdächtige. In der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember brachen die damals unbekannten Täter in den Kindergarten ein und durchwühlten die Büroräume. Allerdings mussten sie ohne Beute das Weite suchen. Am Tatort hinterließen sie jedoch noch ihren genetischen Fingerabdruck, der nun auf ihre Spur führte. Wo die beiden 35- und 36-jährigen Beschuldigten sich derzeit aufhalten, ist unbekannt. Nach ihnen wird gefahndet. Wegen des Verdachts des versuchten schweren Falls des Diebstahls wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

bro