Schwerer Unfall am Freitagabend in Nürnberg: Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist ein Abrissbagger umgestürzt. Dabei wurde der Führer schwer am Rücken verletzt, Passanten befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht um die Maschine herum. Der Bagger wird von einem Unternehmen geborgen.