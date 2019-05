Polizeibilanz: Rauchbomben und ein Vermummter bei Mai-Demo

Pyrotechnik wurde entzündet - Hausfassaden mit Farbe besprüht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Aus Sicht der Nürnberger Polizei verliefen die Demonstrationszüge und Feste rund um den 1. Mai in Nürnberg ziemlich friedlich. Weit über 2000 Demonstranten zogen am Mittag durch die Noris. Während der Demo in Gostenhof kam es dann allerdings doch zu kleineren Zwischenfällen.

Gegen 10.20 Uhr starteten die Demonstranten des 1. Mai-Protestzugs am Aufseßplatz im Herzen der Nürnberger Südstadt. Mit einem Zwischenhalt am Bahnhofsplatz zogen die rund 1500 Demonstranten weiter zum Kornmarkt. Gegen 12.40 Uhr startete dann in Gostenhof ein Demonstrationszug: Rund 2700 Protestler nahmen an diesem teil, der nach einer Auftaktveranstaltung in der Bauernstraße/ Gostenhofer Hauptstraße über den Plärrer in die Südstadt führte.

In der Pillenreutherstraße fand laut Polizei eine Zwischenkundgebung statt, danach ging es über den Bahnhof und den Frauentorgraben weiter zum Jakobsplatz. Dort hielten die Veranstalter eine weitere Kundgebung ab. Über den Plärrer gingen die Demonstranten schließlich in die Adam-Klein-Straße. Gegen 14.45 Uhr wurde die Versammlung dort beendet. Viele der Demonstranten gingen nach dem Zug durch Nürnberg in die Müllnerstraße auf das Straßenfest.

Bilderstrecke zum Thema Für Europa: Tausende Mai-Demonstranten in Nürnberg Am Maifeiertag zogen Tausende Demonstranten lautstark durch die Nürnberger Innenstadt bis zum Kornmarkt. IG-Metall-Chef Johann Horn warnte angesichts der anstehenden Europawahlen vor den Populisten vom rechten Rand. OB Maly bemühte einen launigen Vergleich: "Europa ist wie eine Klassenfahrt" Man müsse sich vorher auf gemeinsame Ziele verständigen und dann an einem Strang ziehen.



Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz: Die Aufzüge verliefen "friedlich und nahezu störungsfrei", heißt es in einer Pressemitteilung. Es kam nur zu einigen kleineren Zwischenfällen. So wurden laut Polizei vereinzelt Rauchbomben gezündet, auch in der Nähe des Straßenfestes sollen Demonstranten Pyrotechnik benutzt haben. Insgesamt wurden zwei Personen wegen Beleidigung angezeigt. Kurz vor Veranstaltungsende hat eine vermummte Person zudem mehrere Gebäude in der Adam-Klein-Straße mit einem Schriftzug in roter Farbe besprüht. Verletzt wurden jedoch weder Teilnehmer der Demo, noch Polizisten.

