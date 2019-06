Polizisten verprügeln Mann in Gibitzenhof: LKA prüft Vorfall

Beamte schlugen immer und immer wieder auf den Mann ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zwei Streifenbeamte haben in Nürnberg-Gibitzenhof einen Autofahrer regelrecht verprügelt. Anwohner filmten den Vorfall am vergangenen Freitag. Gegen die Beamten laufen jetzt wohl interne Ermittlungen an.

Die schockierenden Aufnahmen zeigen, wie die Polizisten auf den am Boden liegenden Mann einprügeln. © privat



Die schockierenden Aufnahmen zeigen, wie die Polizisten auf den am Boden liegenden Mann einprügeln. Foto: privat



Der etwa fünf Minuten lange Videostreifen zeigt, wie die Polizisten versuchen, den am Boden liegenden Mann zu fesseln. Dieser tritt in zwei oder drei Situationen nach den Beamten, verhält sich sonst aber weitgehend passiv. Nur fesseln lässt er sich nicht. Wieder und wieder schlagen die Polizisten auf den Mann ein. Mit Fäusten, vor allem aber mit dem neuen Teleskop-Schlagstock, der massive Verletzungen verursachen kann. Der Anlass der Aktion: Der 45-Jährige soll zuvor einen Passanten beleidigt haben.

Ein Polizist drückt den Kopf des Mannes zu Boden, der andere zieht an seinem Arm. An der Hüfte sind bereits die Wunden zu sehen, die von den Teleskopstock-Schlägen der Beamten hervorgerrufen wurden. © privat



Ein Polizist drückt den Kopf des Mannes zu Boden, der andere zieht an seinem Arm. An der Hüfte sind bereits die Wunden zu sehen, die von den Teleskopstock-Schlägen der Beamten hervorgerrufen wurden. Foto: privat



Ein Zeuge berichtete der Lokalredaktion gestern, er habe bei weiteren Polizisten, die als Verstärkung eintrafen, Strafanzeige stellen wollen. Dies hätten die Beamten mit der Begründung abgelehnt, sie dürften seine Anzeige nicht aufnehmen.

Eine Kopie des Videos liegt mittlerweile dem Polizeipräsidium vor. Polizeisprecher Robert Sandmann sagte am Dienstag auf Anfrage, der Film werde der Internen Ermittlung beim Landeskriminalamt (LKA) zugeleitet. Dort werde eine Bewertung des Vorfalls vorgenommen und gegebenenfalls über weiterführende Schritte entschieden.

Tilmann Grewe