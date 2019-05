Portion für 2,80 Euro: In GoHo steht jetzt ein "Souvlaki-Bike"

Evripidis Petras serviert Spieße frisch vom Fahrrad-Grill - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Foodtrucks gibt es ja wie Sand am Meer, aber ein "Souvlaki-Bike"?! Evripidis Petras heißt der Mann, der mit viel Tüfteln seinen Traum in die Tat umgesetzt hat.

"Ich bin seit vielen Jahren Gastronom, meine Eltern hatten schon eine Wirtschaft", sagt der Grieche. Außerdem bastelt er gerne an Fahrrädern herum. Diese beiden Tugenden wollte er gerne verknüpfen – und raus auf die Straße, "die Leute zufrieden und glücklich machen". Unter dem Motto "Feel lucky, eat Souvlaki!"

Ein rot-weiß-gestreifter Schirm ziert sein selbst gebasteltes Gefährt. Gasgrill, Waschbecken mit Warmwasser und Kühlschrank – alles hat Petras an dem Fahrrad fest verankert. Seit kurzem steht er mit seinem "Souvlaki-Bike" vor dem Rio-Kino an der Fürther Straße.

Essen fassen! Mit dem Nürnberger Foodtruck-Kalender

Nur Schweinefleisch-Spieße brutzeln auf dem Grill, bis sie schön knusprig und braun sind. Dann legt Petras die Pita-Brote daneben, bestreicht sie mit Öl und würzt sie mit frischem Oregano, Salz und Pfeffer. "Tsatsiki?", fragt er, gibt einen Löffel des selbst gemachten Knoblauchquarks auf die Pita, dann die Fleischstücke, Zwiebeln je nach Gusto. Fertig. Ein Spieß mit Beilagen kostet 2,80 Euro, zwei bekommt man für 3,50 Euro.

"Demnächst möchte ich auch Hühnerfleisch-Spieße anbieten", sagt der Gastronom. Am liebsten würde er sich mit seinem Fahrrad auf den Hauptmarkt stellen, angefragt habe er schon. Aber so macht er eben die Gostenhofer glücklich. Ab Juli kann man das "Souvlaki-Bike" auch für Veranstaltungen und Feiern aller Art mieten.

Souvlaki-Bike, Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr vor dem Rio-Palast, Fürther Straße 61, Nürnberg. (0176)93772241.

