Protokollchef des Bundestages im NZ-Talk

NZ-Talk: "Gutes Benehmen – was wir von der Queen lernen können" - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Als Protokollchef war er für die Bundespräsidenten Christian Wulff und Joachim Gauck tätig; seit 2016 ist Enrico Brissa Protokollchef des Deutschen Bundestages. Am 13. Mai wird er Gast beim NZ-Talk sein und dort auch sein Buch "Auf dem Parkett. Kleines Handbuch des weltläufigen Benehmens" präsentieren. Wie es um die Manieren in Deutschland bestellt ist? Im Vorgespräch gibt er Einblicke...

Die ehemalige First Lady und NZ-Redakteurin Daniela Schadt schätzte Enrico Brissas Rat. Nun kommt er zum NZ–Talk, sein Buch „Auf dem Parkett. Kleines Handbuch des weltläufigen Benehmens“ im Gepäck. © Foto: Urban Zintel



Die ehemalige First Lady und NZ-Redakteurin Daniela Schadt schätzte Enrico Brissas Rat. Nun kommt er zum NZ–Talk, sein Buch „Auf dem Parkett. Kleines Handbuch des weltläufigen Benehmens“ im Gepäck. Foto: Foto: Urban Zintel



Ein Benimm-Buch zu schreiben, hatte er gar nicht vor. Doch immer häufiger wurde er darauf angesprochen, "und dann habe ich tatsächlich eine Entwicklung der zunehmenden Unsicherheit im Verhalten der Leute wahrgenommen – nicht nur im Schloss Bellevue". So schrieb er schließlich doch. Nicht für einen speziellen Lesertyp, wie er versichert, denn: "Manieren sind für alle Teile der Gesellschaft interessant; hat doch jede Form des Zusammenschlusses neben rechtlichen auch soziale Normen."

Im Buch behandelt Brissa zwei Bereiche: zum einen Protokoll und Zeremoniell, zum anderen und überwiegend die Sphäre von Benimm, Manieren und Etikette. Rasche Begriffsklärung gefällig? "Manieren und Etikette verwendet man heute synonym. Protokoll aber ist die Disziplin der staatlichen Repräsentation und Diplomatie", erläutert Brissa, dem es nicht um bloße Regeln geht. "Vielmehr geht es mir um Werte, die dahinterstehen, wie Respekt, Zurückhaltung oder Anstand. Sie sind nicht dem Zeitgeist unterworfen und aktueller denn je."

So habe Deutschland, im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, nach dem Zweiten Weltkrieg tiefgreifende Systembrüche erlebt. "Damit verbunden sind massive Traditionsbrüche. So wurde die Lebensführung der Eltern- und Großelterngeneration bei uns sicher häufiger hinterfragt als anderswo." Digitalisierung, Globalisierung – sie überfordern uns außerdem. "Auch deshalb ist die Verunsicherung hier größer", erläutert der 47-jährige Autor. Ergo: Wir haben genug Grund, über unser Verhalten, unsere Manieren nachzudenken; egal, in welcher sozialen Schicht wir uns bewegen.

Wer hinter einem Protokollchef einen Benimm-Experten vermutet, ist falsch gewickelt: "Das sind wir eigentlich nicht! Meine Kollegen und ich verweisen da immer auf den Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband", meint Brissa launig. Dennoch hat er dieses Wissen. Woher? Gibt es dafür eine Art Akademie? "Hm, wie lernt man Manieren? Ich bin ja selbst aus einer multikulturellen Familie", erzählt der Sohn eines Italieners und einer Deutschen. "Das meiste habe ich durch die Familie und Freunde gelernt. Und sein Wissen erweitern kann man ja täglich. Wichtig ist, das eigene Verhalten zu reflektieren", gibt er einen Hinweis, den jeder rasch anwenden kann.

Ein Bahn-Abteil als privates Wohnzimmer zu gestalten, statt den Zweck einer Reise von A nach B zu beachten? In der U-Bahn Fingernägel lackieren, Döner essen? "Auch die geöffnete Bierflasche ist hier ein offenbar nicht wegzudenkender Bestandteil!" Beispiele gibt es – leider – en masse. Nicht zu vergessen die liebevolle Ermahnung per Durchsage im übervollen ICE: "Sollten Sie feststellen, dass Ihr Sitznachbar ein Gepäckstück ist, machen Sie den Platz bitte frei."

Etwas mehr Verhaltenssicherheit in Deutschland zurückzugewinnen, dazu möchte Brissa beitragen. "Auch zur Diskussion von Fragen, die hierzulande häufig als ,alter Zopf‘ belächelt werden. Locker ist ja gut, passt aber eben nicht immer", betont der promovierte Jurist. "Es geht um eine Schärfung des Bewusstseins in unserem kommunikativen Alltag: Wie ziehen wir uns an? Wie sprechen oder sitzen wir. . ?" Schon damit sende man Botschaften, die aber auch erkannt sein wollen!

Abgesehen vom Beruf seien wir zudem immer weniger in soziale Strukturen – wie Vereine, Kirchen oder Parteien – eingebettet. "Wir bekommen also weniger soziale Kritik als früher; und am Ende stiftet ein Smartphone doch nur ein sehr eingeschränktes Feedback!" Wo viele Menschen auf engem Raum leben, seien die Reibungsflächen größer und die Toleranz sinke. "Umso wichtiger sind dann soziale Normen und die Einsicht, dass man nicht allein auf der Welt ist."

Nach Nürnberg, so betont Brissa, komme er als Autor, nicht als Protokollchef des Bundestages. Über seine Zeit im Schloss Bellevue? Doch, da könne er schon einiges erzählen, macht er neugierig. Hatte er in der ehemaligen First Lady und einstigen Politik-Ressortleiterin der NZ, Daniela Schadt, doch einen großen Fan des Protokolls . . .

NZ-Talk: "Gutes Benehmen – was wir von der Queen lernen können" mit Dr. Enrico Brissa. Am Montag, 13. Mai, 19 Uhr. Einlass ab 18.30 Uhr, Marmorsaal, Presseclub Nürnberg, Gewerbemuseumsplatz 2. Moderation: Anabel Schaffer. Karten erhalten Sie in den Geschäftsstellen Ihrer Zeitung oder an der Abendkasse; plus Servicegebühr auch online über nn-ticketcorner.de (oder nordbayern.de "Tickets") und = 2 16-27 77. Eintritt: 12 / 8 Euro (mit ZAC-Karte).

Anabel Schaffer