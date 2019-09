Prügel-Attacke im Hauptbahnhof: Männer greifen Frau an

Hintergrund ist wohl ein Beziehungsstreit - Polizei greift ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Während eines Beziehungsstreits im Hauptbahnhof haben der Ex-Partner (33) einer 27-Jährigen und dessen Kumpel (19) auf den aktuellen Partner (34) der Frau eingeprügelt. Die Schläger wurden angezeigt.

Die 27-Jährige war von den beiden "schlagfertigen" Männern bereits im Zug von Puschendorf nach Nürnberg verbal angegangen worden. Dabei soll der Ex die Frau in er Regionalbahn auch gewürgt haben. Um sich zu schützen, sperrte sich die 27-Jährige daraufhin in der Toilette des Zuges ein. Nach der Ankunft in Nürnberg floh die Frau in den Hauptbahnhof, wo ihr aktueller Freund auf sie wartete. Doch der Verlassene und dessen Kumpel bedrängten die Frau wieder. Der neue Partner stellte sich schützend vor die 27-Jährige. Daraufhin traktierten die Verfolger den 34-Jährigen mit Fäusten und Füßen.

Die Notfallleitstelle der Bahn informierte die Bundespolizei. Die Beamten leiteten gegen den 33-Jährigen und den 19-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Nötigung, Beleidigung und Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung ein.

tig