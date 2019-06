Pure Fan-Liebe: Tenacious D begeistern die Menge bei Rock im Park

Band und Fans schmettern Klassiker wie "Tribute" und "Fuck Her Gently" - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Die Sonne blendete, es war voll, es war heiß, und dennoch war die Stimmung auf dem Höhepunkt: Tausende Fans freuten sich am Samstag auf den Auftritt von Tenacious D bei Rock im Park. Auf der Bühne besang das Duo, bestehend aus Jack Black und Kyle Gass, all ihre Rock-Abenteuer beim Kampf gegen den Teufel, gegen viel zu hohe Mieten und konservative Familien.

Sie sind zurück: Nachdem sich Jack Black und Kyle Gass, formiert als spaßiges Metal-Duo "Tenacious D", 2012 zum ersten Mal die Ehre auf der Nürnberger-Rock-im-Park-Bühne gaben, gehörten sie einige Zeit sozusagen zum guten Ton des Festivals. 2019 kehrten sie nach einer kurzen Pause zurück ans Zeppelinfeld - und brachten die Menge mit Songs wie "Tribute" und "Fuck Her Gently" zum Kochen.

Sie singen den "Greatest Song In The World", sie kämpften mit dem Teufel um das Plektrum des Schicksals und sie ritten den Sasquatch: Jeder, der Tenacious D kennt, kennt auch ihre vielen musikalischen Abenteuerreisen - in erster Linie deshalb, weil man sie so herrlich mitgrölen kann. Jack Black und Bandkollege Kyle Gass besingen in ihren humorvollen Songs die wesentlichen Dinge des Lebens: Sex, Freundschaft natürlich die Metal-Musik.