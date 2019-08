Quartierspark auf Quelle-Gelände: Spatenstich noch im August

NÜRNBERG - Es kommt Bewegung ins Quelle-Gelände: Die Stadt möchte ab Mitte August den neuen Quartierspark an der Wandererstraße bauen. Vorboten von "The Q" hängen dort schon am Zaun.

Der Countdown läuft: Neben dem Quelle-Komplex an der Wandererstraße sollen Mitte August endlich die Arbeiten für den neuen "Quelle-Park" beginnen. © Eduard Weigert



Als Ende 2009 beim Quelle-Versandhaus die Lichter ausgingen, dauerte es nicht lange, bis die ersten Rufe nach einem neuen Quartierspark laut wurden. Ganz vorne in der Phalanx stand Michael Ziegler, damals Stadtrat und Vorsitzender des Muggenhofer SPD-Ortsvereins.

Ursprünglich hatte er mit einer Anwohnerinitiative um 2005 das heutige Admira-Center-Gelände für eine Grünanlage für Eberhardshof ins Gespräch gebracht. Weitere Vorstöße folgten ab Sommer 2010 für unterschiedliche Ex-Quelle-Parkplätze. Seit 2017 besteht Klarheit, dass auf dem früheren Busparkplatz für Quelle-Mitarbeiter der sogenannte "Quelle-Park" entstehen soll, an dessen Planung für Grün-, Spiel- und Begegnungszonen auch die Bürger beteiligt waren.

Klar ist seit 2018 außerdem: Dieser Quartierspark gehört zu den 22 Vorhaben für mehr Grün, die im Rahmen des "Masterplans Freiraum" langfristig für insgesamt 38 Millionen Euro in Nürnberg realisiert werden sollen.

Spatenstich für Mitte August geplant

Doch der für 2018 angepeilte Baubeginn an der Wandererstraße scheiterte, weil die Ausschreibungen erfolglos blieben. "Ich werde nie mehr sagen, wann es losgeht", sagt Michael Ziegler, der ein Stadtratscomeback plant und im März 2020 wieder für die SPD kandidiert. Mehrfach sei er heftig kritisiert worden, weil auf dem Areal des Quelle-Parks keine Grünanlage, sondern zuerst eine temporäre Flüchtlingsunterkunft errichtet wurde und danach ein Materiallager für die Wohnbauprojekte "Eberhardshöfe" kam.

Im Gegensatz zu Ziegler wagt sich Bürgermeister und Sör-Werkleiter Christian Vogel in die Offensive: "Mitte August" sei der erste Spatenstich geplant. "Die Vergaben laufen, auch wenn wir mit den Ausschreibungen etwas später dran waren", sagt Vogel. Anzeichen für Aufbruchstimmung bei der Quelle sind Bagger, die derzeit Sandhügel abtragen, und Laster, die das Material wegschaffen.

Auch Baureferent Daniel Ulrich gibt sich optimistisch, dass es im Quartier Eberhardshof weiter vorangehen wird. Er verweist auf die laufende Umsetzung des "INSEK"-Masterplans für das Viertel. Ein Teil der fast 300 Neubauwohnungen ist bereits fertig oder wird gerade errichtet. Da der Quelle-Park jetzt komme, passt aus seiner Sicht bei der Entwicklung "alles sehr gut zusammen".

Aus für die Flohmärkte

Transparente mit "The Q" hängen seit kurzem an den Bauzäunen vor dem Quelle-Komplex an der Fürther Straße. Sie sind Vorboten des Großprojekts der Gerchgroup. © Jo Seuß



Im Blick hat er dabei auch die Fortschritte beim Vorhaben "The Q" der Düsseldorfer Gerchgroup für den Versandhaus-Komplex. Es sei "fast alles gelöst, der Vorbescheid wird noch im Herbst fertig werden, dann sollte es richtig losgehen: Bauantrag 2020, Baubeginn danach", skizziert Ulrich den Stand der Dinge. Als Vorboten für die anstehenden Veränderungen gelten die kürzlich angebrachten Transparente mit "The Q" an den Bauzäunen entlang der Fürther Straße.

Damit verknüpft ist das Aus für die Mittwoch- und Samstag-Flohmärkte auf der langgezogenen Parkplatzfläche. In Abstimmung mit der Gerchgroup sei die Genehmigung für die Zwischennutzung ausgelaufen. Ulrich: "Sie hat den Standort eher entwertet als nachhaltig entwickelt."

Mit Blick auf die Infrastruktur im Umfeld der Wandererstraße verweist Ulrich auf Läden und Kneipen, die es schon früher im Quelle-Komplex gab – und es auch künftig geben soll.