Quelle-Areal: Bauantrag für "The Q" soll noch 2019 kommen

Unter den künftigen Mietern ist auch die Stadt mit ihrem Jugendamt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bei Quelle, alias "The Q", geht es endlich voran. Nun hat die jetzige Eigentümerin, die Düsseldorfer Gerchgroup, bei der Stadt einen Vorbescheidsantrag gestellt.

Nach dem Vorbescheidsantrag wäre der Bauantrag für den Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes der nächste Schritt. Mit ihm rechnet Baureferent Daniel Ulrich noch in diesem Jahr.

Das Kölner Architekturbüro Kister ringt derzeit mit den Denkmalschützern um die benötigten Lichthöfe, die in das einstige Versandhaus eingeschnitten werden müssen. Ulrich: "Der Denkmalschutz bezahlt einen Preis, aber der Bauherr hat ihn zum Glück nie infrage gestellt."

Bilderstrecke zum Thema

Wo einst noch Tausende Menschen arbeiteten, ragt der Quelle-Turm in der Fürther Straße wie ein Mahnmal in die Höhe. Am 19. Oktober 2009 meldete die Quelle Insolvenz an. Wir blicken auf die Geschichte des Quelle-Imperiums zurück.