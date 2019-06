28.000 von ihnen gibt es in Nürnberg, Hunderte kommen jährlich dazu: Bäume sind im Stadtbild fast allgegenwärtig. Doch erfüllen nicht nur optisch eine Funktionen - die grünen Riesen können viel mehr. Ein Überblick in zehn Bildern.

Am Mittwoch rückte ein etwa 50-köpfiges Filmteam in der Nürnberger Zeltnerstraße an, um für den sechsten Franken-Tatort "Die Nacht gehört dir" zu drehen. Mehrere Produktionswagen sowie ein Kran mit Lichtanlage zogen die Blicke der Passanten auf sich.